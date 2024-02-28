BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum! Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının temel direklerinden biri olan esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları, ülkenin her köşesinde, çeşitli alanlarda sürdürdükleri faaliyetlerle hem ekonominin dinamizmini koruyor hem de toplumsal yaşamın ayrılmaz parçaları olmayı başarıyorlar. Kendi işinin sahibi olarak tanınan bu gayretli insanlar, ekonomiye sundukları katkıların yanı sıra, sosyal hayata da değer katıyorlar. Ancak, sürekli değişen ekonomik şartlar, finansal istikrarsızlıklar ve yoğun iş temposu gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırken, emeklilik, onlar için çalışma hayatının zorluklarından biraz olsun sıyrılabilecekleri, huzur bulacakları bir sığınak olarak görülüyor. Bu bağlamda, esnafların ve Bağ-Kur sigortalılarının merak ettiği önemli bir konu var: Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?