BAĞ-KUR 7200 prim günü en son durum! Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi?

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının temel direklerinden biri olan esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları, ülkenin her köşesinde, çeşitli alanlarda sürdürdükleri faaliyetlerle hem ekonominin dinamizmini koruyor hem de toplumsal yaşamın ayrılmaz parçaları olmayı başarıyorlar. Kendi işinin sahibi olarak tanınan bu gayretli insanlar, ekonomiye sundukları katkıların yanı sıra, sosyal hayata da değer katıyorlar. Ancak, sürekli değişen ekonomik şartlar, finansal istikrarsızlıklar ve yoğun iş temposu gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırken, emeklilik, onlar için çalışma hayatının zorluklarından biraz olsun sıyrılabilecekleri, huzur bulacakları bir sığınak olarak görülüyor. Bu bağlamda, esnafların ve Bağ-Kur sigortalılarının merak ettiği önemli bir konu var: Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
Mevcut koşullar altında, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken 9000 prim gün sayısı, bu yeni düzenleme ile 7200 güne indirilmesi teklifi, esnaf ve kendi işini yürüten bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu değişiklik, yüz binlerce insanın daha erken bir zamanda emeklilik hayallerine kavuşmalarını sağlayarak, yaşam standartlarında önemli bir iyileşme vaat ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.