BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son haber geldi

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısında merkezi bir role sahip olan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları, toplumun omurgasını oluşturur. Bu grup, ülkenin her köşesinde, çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek ekonominin canlı kalmasında kritik bir öneme sahiptir. Ancak, yoğun çalışma temposu ve zorlu koşullar altında, emeklilik hayalleri, esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için hayatın bir sonraki evresine geçişin kapısını aralar. Son dönemlerde, esnaf ve Bağ-Kur sigortalılarının erken emeklilik umutlarını canlandıran ve büyük bir heyecanla takip edilen 7200 prim günü ile ilgili düzenleme, ekonomik ve sosyal yaşamda olumlu yankılar uyandırıyor. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?
Mevcut koşullar altında, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken 9000 prim gün sayısı, bu yeni düzenleme ile 7200 güne indirilmesi teklifi, esnaf ve kendi işini yürüten bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu değişiklik, yüz binlerce insanın daha erken bir zamanda emeklilik hayallerine kavuşmalarını sağlayarak, yaşam standartlarında önemli bir iyileşme vaat ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.