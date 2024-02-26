BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis’ten geçti mi? BAĞ-KUR 7200 prim günü en son haber geldi

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısında merkezi bir role sahip olan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları, toplumun omurgasını oluşturur. Bu grup, ülkenin her köşesinde, çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek ekonominin canlı kalmasında kritik bir öneme sahiptir. Ancak, yoğun çalışma temposu ve zorlu koşullar altında, emeklilik hayalleri, esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için hayatın bir sonraki evresine geçişin kapısını aralar. Son dönemlerde, esnaf ve Bağ-Kur sigortalılarının erken emeklilik umutlarını canlandıran ve büyük bir heyecanla takip edilen 7200 prim günü ile ilgili düzenleme, ekonomik ve sosyal yaşamda olumlu yankılar uyandırıyor. Peki BAĞ-KUR 7200 güne düştü mü, esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağkur 7200 Meclis'ten geçti mi?