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Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 ŞUBAT 2024

Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 ŞUBAT 2024 - AFAD'ın son dakika açıklamasına göre, 27 Şubat 2024 tarihinde yerel saat ile 16.09'da Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün Biga olduğu ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bu gelişme, bölgedeki vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip ediliyor. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:28 Güncelleme 28 Şubat 2024, 18:51
Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 ŞUBAT 2024 1

AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, 27 Şubat 2024 tarihinde, yerel saat ile 16.09 sularında Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında, 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin odak noktasının Biga olduğu ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu önemli doğal olay, hem bölge sakinleri hem de yetkililer tarafından yakından izleniyor.

Deprem Bilgileri

  • Büyüklük: 4.6
  • Merkez Üssü: Biga, Çanakkale
  • Derinlik: Yaklaşık 7 km
  • Tarih ve Saat: 27.02.2024, 16:09
Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 ŞUBAT 2024 2

Van'da Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.0 olarak açıkladı.

Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 ŞUBAT 2024 3

Malatya'da Art Arda Meydana Gelen Depremler

Malatya, 24 Şubat 2024 sabahı, küçük çaplı ancak art arda gerçekleşen depremlerle sarsıldı. İlk olarak Doğanşehir bölgesinde saat 04:45'te 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntıdan kısa bir süre sonra, yine Doğanşehir'de saat 06:39'da 1.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Ardından Darende'de 06:43'te 1.6 büyüklüğünde, Yeşilyurt'ta ise 07:01 ve 08:35'te iki adet 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Bu sarsıntılar, bölge halkını tedirgin etse de, herhangi bir hasar veya yaralanma rapor edilmedi.

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