Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 ŞUBAT 2024

1 AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, 27 Şubat 2024 tarihinde, yerel saat ile 16.09 sularında Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında, 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin odak noktasının Biga olduğu ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu önemli doğal olay, hem bölge sakinleri hem de yetkililer tarafından yakından izleniyor. Deprem Bilgileri Büyüklük: 4.6

Merkez Üssü: Biga, Çanakkale

Derinlik: Yaklaşık 7 km

Tarih ve Saat: 27.02.2024, 16:09

2 Van'da Korkutan Deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.0 olarak açıkladı.