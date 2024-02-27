Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 ŞUBAT 2024

1 AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin sismik aktivitesini takip etmek, depremleri kaydetmek ve analiz etmek üzere görevlendirilmiş kurumlardır. Bu kurumlar, depremlerin zamanını, yerini, derinliğini ve şiddetini içeren güncel verileri sağlayarak, hem bilim insanlarına hem de halka değerli bilgiler sunarlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi, ülkede meydana gelen sismik hareketlilik hakkında anlık bilgileri içerir ve vatandaşların bu duruma karşı nasıl önlem alabilecekleri konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur.

2 Van'da Korkutan Deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.0 olarak açıkladı.