Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 ŞUBAT 2024

Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 ŞUBAT 2024 - Türkiye'nin jeolojik ve coğrafi konumu, onu dünya üzerindeki en aktif deprem kuşaklarından birinde konumlandırıyor. Anadolu Yarımadası, Afrika, Avrasya ve Arap tektonik levhalarının kesiştiği ve yoğun sismik aktivitelerin yaşandığı bir bölgede yer alıyor. Bu durum, Türkiye'yi, deprem riski yüksek ülkeler arasında önemli bir yer tutan bir konuma taşıyor. Bu sismik hareketliliğin neden olduğu riskler, vatandaşların ve devletin alması gereken önlemleri ve hazırlıkları gündeme getiriyor. Peki az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin sismik aktivitesini takip etmek, depremleri kaydetmek ve analiz etmek üzere görevlendirilmiş kurumlardır. Bu kurumlar, depremlerin zamanını, yerini, derinliğini ve şiddetini içeren güncel verileri sağlayarak, hem bilim insanlarına hem de halka değerli bilgiler sunarlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi, ülkede meydana gelen sismik hareketlilik hakkında anlık bilgileri içerir ve vatandaşların bu duruma karşı nasıl önlem alabilecekleri konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 6.46 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.0 olarak açıkladı.
Malatya, 24 Şubat 2024 sabahı, küçük çaplı ancak art arda gerçekleşen depremlerle sarsıldı. İlk olarak Doğanşehir bölgesinde saat 04:45'te 1.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntıdan kısa bir süre sonra, yine Doğanşehir'de saat 06:39'da 1.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Ardından Darende'de 06:43'te 1.6 büyüklüğünde, Yeşilyurt'ta ise 07:01 ve 08:35'te iki adet 2.3 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Bu sarsıntılar, bölge halkını tedirgin etse de, herhangi bir hasar veya yaralanma rapor edilmedi.