Ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı? Orucu bozmayan durumlar neler? ORUCU BOZAN DURUMLAR!

ORUCU BOZAN DURUMLAR: Ramazan ayının manevi atmosferi ve bereketiyle birlikte, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar da gündeme geliyor. Orucun geçerli olabilmesi için dinen belirlenmiş bazı kurallara uymak ve orucu bozabilecek durumlardan kaçınmak gerekiyor. Oruçlu iken ağızdan herhangi bir şey yiyip içmek orucu bozar. Bu durum, kasıtlı olarak yapılması halinde geçerlidir. Unutarak yiyip içmek orucu bozmaz. Peki ağız spreyi kullanmak, duş almak, diş fırçalamak, aşı olmak orucu bozar mı?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de müminlerin odak noktası haline geliyor. Ancak oruç ibadetinin temel unsuru olan yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durma gerekliliği, oruç tutanların dikkat etmesi gereken önemli bir konudur. Bu temel unsurlar dışında yapılan davranışlar da orucun geçersiz olmasına neden olabilir.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmeli. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.