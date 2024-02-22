8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: O maddeler kabul edildi: 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

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8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Türkiye'nin yargı sistemini köklü bir şekilde yeniden şekillendirmesi beklenen 8. Yargı Paketi, son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Adalet Bakanlığı tarafından özenle hazırlanan ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılacak Değişiklikleri içeren teklif, TBMM'ye sunulmuş durumda. Bu teklif, özellikle genel af beklentisi içinde olan mahkumlar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda da bilgiler netleşmekte, bu önemli paketin ne zaman hayata geçirileceği merak konusu olmaktadır. Acaba 8. Yargı Paketi ne getiriyor, içeriğinde neler var ve genel af ile ilgili bir düzenleme olacak mı?