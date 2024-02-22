8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: O maddeler kabul edildi: 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Türkiye'nin adalet sistemini köklü bir dönüşüme uğratacak olan 8. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşın gözünü kulağını TBMM'ye çevirmesine neden oldu. Adalet Bakanlığı'nın titiz çalışmaları sonucunda hazırlanan ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, meclis gündemine taşındı. Bu paket, adalet sistemimizde önemli yenilikler ve değişiklikler öngörüyor. Yaklaşık 70 maddeyi kapsayan yeni yasa paketi, denetimli serbestlikten adli para cezalarına, soyadı kanunundaki değişikliklere kadar birçok alanda düzenlemeler içeriyor. Vatandaşların ve özellikle mahkum yakınlarının "genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt aradığı bu süreç, adalet sistemimizde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?
8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA: Türkiye'nin yargı sistemini köklü bir şekilde yeniden şekillendirmesi beklenen 8. Yargı Paketi, son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Adalet Bakanlığı tarafından özenle hazırlanan ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılacak Değişiklikleri içeren teklif, TBMM'ye sunulmuş durumda. Bu teklif, özellikle genel af beklentisi içinde olan mahkumlar ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda da bilgiler netleşmekte, bu önemli paketin ne zaman hayata geçirileceği merak konusu olmaktadır. Acaba 8. Yargı Paketi ne getiriyor, içeriğinde neler var ve genel af ile ilgili bir düzenleme olacak mı?
Türkiye'de yasal düzenlemeler ve kanunlarda yapılan değişiklikler, toplumun farklı kesimlerini etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. İşte bu kapsamda, İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda uyum sağlamak ve hak arama özgürlüğünü daha etkin kullanılabilir hale getirmek amacıyla yapılan düzenlemelerin özeti:
Süre Düzenlemesi: İcra ve İflas Kanunu'nda belirtilen kanun yoluna başvuru süreleri, hafta cinsinden belirlenerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümlere uyum sağlanıyor. Bu sayede süreler, başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde sona erecek.
İstinaf ve Temyiz Başvuruları: Tasdik veya ret kararlarına karşı, borçlu ve itirazda bulunmuş alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf ve temyiz yoluna başvurabilecekler.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Temyiz Başvurusu: Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.