8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af geldi mi?

Bu kapsamlı yargı reformu, toplamda 43 maddenin yer aldığı bir kanun teklifi sunuyor ve bir dizi önemli düzenlemeyi masaya yatırıyor. Öne çıkan değişikliklerden biri, "makul sürede yargılanma hakkının ihlal edilmesi" ve "haksız olarak tutuklanma" iddialarında, Anayasa Mahkemesine başvuru yapmadan önce Tazminat Komisyonuna müracaat etme zorunluluğunun getirilmesidir. Bu düzenleme ile yargı süreçlerinin daha etkin işlemesi ve sorunların daha hızlı çözülmesi hedeflenmektedir. 8. Yargı Paketi'nin detayları, içerdiği maddeler ve mahkumlara yönelik bir genel af olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af var mı?