8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af geldi mi? 8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'nin adalet sistemini daha etkin, hızlı ve adil hale getirmeyi hedefleyen 8. Yargı Paketi, toplamda 43 maddenin yer aldığı kapsamlı bir kanun teklifidir. Bu reform paketi, yargı süreçlerinde yaşanan sorunları ele almak ve çözüm üretmek amacıyla bir dizi önemli düzenlemeyi gündeme taşıyor. Özellikle, "makul sürede yargılanma hakkının ihlal edilmesi" ve "haksız olarak tutuklanma" iddialarında önemli bir değişiklik önerilmektedir. Yeni düzenlemeyle, Anayasa Mahkemesine başvuru yapmadan önce, bireylerin öncelikle Tazminat Komisyonuna müracaat etmeleri zorunlu hale getirilmektedir. Bu adım, yargı süreçlerinin daha etkin işlemesini ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin daha hızlı giderilmesini amaçlanıyor. Peki 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af var mı?