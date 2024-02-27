8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af geldi mi? 8. YARGI PAKETİ EN SON HABER GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftanın gündemini yargı reformları oluşturacak. Özellikle 8'inci Yargı Paketi ile ilgili Genel Kurul görüşmeleri, 27 Şubat Salı günü başlayacak olup, kamuoyunun ve ilgili tarafların dikkatle takip ettiği bir süreç olacak. Bu önemli yargı paketi, 43 maddelik kanun teklifini içeriyor ve birçok kritik değişikliği gündeme getiriyor. Öncelikle, "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" ve "haksız tutuklama" iddialarıyla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Tazminat Komisyonuna gidilmesi gerekecek. Bu düzenleme, yargı süreçlerindeki bazı karışıklıkların giderilmesini ve daha hızlı çözümler üretilmesini amaçlıyor. Peki 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af var mı?