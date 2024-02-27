8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af geldi mi? 8. YARGI PAKETİ EN SON HABER GELDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftanın gündemini yargı reformları oluşturacak. Özellikle 8'inci Yargı Paketi ile ilgili Genel Kurul görüşmeleri, 27 Şubat Salı günü başlayacak olup, kamuoyunun ve ilgili tarafların dikkatle takip ettiği bir süreç olacak. Bu önemli yargı paketi, 43 maddelik kanun teklifini içeriyor ve birçok kritik değişikliği gündeme getiriyor. Öncelikle, "makul sürede yargılanma hakkının ihlali" ve "haksız tutuklama" iddialarıyla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Tazminat Komisyonuna gidilmesi gerekecek. Bu düzenleme, yargı süreçlerindeki bazı karışıklıkların giderilmesini ve daha hızlı çözümler üretilmesini amaçlıyor. Peki 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af var mı?
8. Yargı Paketi bağlamında kanun yoluna başvurularda yaşanan süre karmaşası da düzenleniyor. İtiraz, istinaf ve temyiz başvurularında süreler 2 hafta olarak belirlenecek. Bu, yargı süreçlerinin daha düzenli ve tahmin edilebilir olmasını sağlayacak. Paketin bir diğer dikkat çekici yönü, adli para cezalarında yapılacak yüksek artış. Suçla etkin mücadele ve caydırıcılığın artırılması amacıyla, bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Bu, suç oranlarının azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.
"Terör örgütüne yardım etme" suçu, Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir madde olarak yer alacak. Ayrıca, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, silahlı örgüt ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılacak. Bu suçların bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek. Bu, özellikle finansal suçlarla mücadelede yeni bir yaklaşımı temsil ediyor.
Türkiye'de yasal düzenlemeler ve kanunlarda yapılan değişiklikler, toplumun farklı kesimlerini etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. İşte bu kapsamda, İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda uyum sağlamak ve hak arama özgürlüğünü daha etkin kullanılabilir hale getirmek amacıyla yapılan düzenlemelerin özeti:
Süre Düzenlemesi: İcra ve İflas Kanunu'nda belirtilen kanun yoluna başvuru süreleri, hafta cinsinden belirlenerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümlere uyum sağlanıyor. Bu sayede süreler, başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde sona erecek.