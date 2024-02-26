8. YARGI PAKETİ EN SON HABER: 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af geldi mi?

Türkiye'nin adalet sistemine tarihi bir dönüşüm getirecek olan 8. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşın ve özellikle mahkum yakınlarının umutlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yöneltmiş durumda. Adalet Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu hazırlanan bu kapsamlı yasa paketi, adaletin daha etkin, hızlı ve adil işlemesini sağlamayı hedefliyor. Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere birçok kanun ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılması planlanan önemli değişikliklerle Türkiye'nin adalet sistemini köklü bir şekilde yenilemeyi amaçlayan 8. Yargı Paketi, yaklaşık 70 maddeyi kapsıyor ve modern standartlarda büyük iyileştirmeler ile yenilikler getirme potansiyeline sahip. Peki 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af var mı?
Türkiye'de yasal düzenlemeler ve kanunlarda yapılan değişiklikler, toplumun farklı kesimlerini etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. İşte bu kapsamda, İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda uyum sağlamak ve hak arama özgürlüğünü daha etkin kullanılabilir hale getirmek amacıyla yapılan düzenlemelerin özeti:
Süre Düzenlemesi: İcra ve İflas Kanunu'nda belirtilen kanun yoluna başvuru süreleri, hafta cinsinden belirlenerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümlere uyum sağlanıyor. Bu sayede süreler, başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde sona erecek.
İstinaf ve Temyiz Başvuruları: Tasdik veya ret kararlarına karşı, borçlu ve itirazda bulunmuş alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf ve temyiz yoluna başvurabilecekler.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Temyiz Başvurusu: Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.