8. YARGI PAKETİ EN SON HABER: 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af geldi mi?

Türkiye'nin adalet sistemine tarihi bir dönüşüm getirecek olan 8. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşın ve özellikle mahkum yakınlarının umutlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yöneltmiş durumda. Adalet Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu hazırlanan bu kapsamlı yasa paketi, adaletin daha etkin, hızlı ve adil işlemesini sağlamayı hedefliyor. Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere birçok kanun ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılması planlanan önemli değişikliklerle Türkiye'nin adalet sistemini köklü bir şekilde yenilemeyi amaçlayan 8. Yargı Paketi, yaklaşık 70 maddeyi kapsıyor ve modern standartlarda büyük iyileştirmeler ile yenilikler getirme potansiyeline sahip. Peki 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, af çıktı mı, mahkumlara genel af var mı?