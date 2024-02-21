7200 Gün Emeklilik Şartları Neler, Esnafa Erken Emeklilik Ne Zaman? BAĞKUR 7200 SON DURUM: Bağkur 7200 Meclis’ten Geçti Mi?

BAĞKUR 7200 SON DURUM: Türkiye'de ekonomik ve sosyal politikaların can damarı olan esnaf ve küçük işletme sahipleri, uzun süredir erken emeklilik imkanını merakla bekliyor. BAĞKUR 7200 prim günü düşürülmesi, bu beklentinin merkezinde yer alıyor. Söz konusu düzenleme, esnafın erken emekliliğe kavuşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor. BAĞKUR, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumudur. Mevcut sistemde, emeklilik için gereken prim gün sayısı, birçok esnaf ve işletme sahibi için ciddi bir yük teşkil ediyor. 7200 prim günü, bu sürenin düşürülmesi ve erken emekliliğin önünün açılması anlamına geliyor. Bu düzenleme, esnafın yıllardır beklediği bir müjde olarak kabul ediliyor. Peki, bu süreçte son durum nedir? Esnafın erken emekliliği ne zaman gerçekleşecek? Bu sorular, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor.