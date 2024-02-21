7200 Gün Emeklilik Şartları Neler, Esnafa Erken Emeklilik Ne Zaman? BAĞKUR 7200 SON DURUM: Bağkur 7200 Meclis’ten Geçti Mi?

BAĞKUR 7200 SON DURUM: Türkiye'de ekonomik ve sosyal politikaların can damarı olan esnaf ve küçük işletme sahipleri, uzun süredir erken emeklilik imkanını merakla bekliyor. BAĞKUR 7200 prim günü düşürülmesi, bu beklentinin merkezinde yer alıyor. Söz konusu düzenleme, esnafın erken emekliliğe kavuşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor. BAĞKUR, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumudur. Mevcut sistemde, emeklilik için gereken prim gün sayısı, birçok esnaf ve işletme sahibi için ciddi bir yük teşkil ediyor. 7200 prim günü, bu sürenin düşürülmesi ve erken emekliliğin önünün açılması anlamına geliyor. Bu düzenleme, esnafın yıllardır beklediği bir müjde olarak kabul ediliyor. Peki, bu süreçte son durum nedir? Esnafın erken emekliliği ne zaman gerçekleşecek? Bu sorular, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor.
BAĞKUR 7200 SON DURUM: Bağ-Kur 7200 prim günü düşürülmesi, esnafın ve küçük işletme sahiplerinin uzun zamandır beklediği bir düzenleme. Çalışmaların devam ettiği ve seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirileceği konusunda Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar, bu düzenlemenin öneminin altını çiziyor. Erken emeklilik, esnafın ekonomik ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlayacak, yaşam kalitesini artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların 9000 olan prim ödeme gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu düzenleme, esnafın daha erken emeklilik imkanına kavuşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor. Bakan Işıkhan, seçim öncesinde verilen bu sözün mutlaka yerine getirileceğini ifade etti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, şu anda 2 milyon emekli bu düzenlemeden faydalanmaktadır. Bağ-Kur'lular ise daha önce 9000 prim günü şartı nedeniyle bu yasadan yararlanamamıştı. Yeni düzenleme ile Bağ-Kur'luların da erken emeklilik fırsatından faydalanması hedefleniyor.