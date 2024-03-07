7 MART TAŞERON İŞÇİ KADRO VAR MI- Taşerona kadro geldi mi? Taşeron işçiye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Türkiye'de kamunun farklı alanlarında hizmet veren taşeron işçiler, uzun süredir bekledikleri kadro umudunu yeniden yeşertiyor. Özellikle belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe görev yapan 90 bin taşeron işçi, kadroya geçiş için büyük bir beklenti içinde. Geçmişte yapılan düzenlemelerle 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro imkanı sunulmuştu. Şimdi ise, gözler bu kez de kadro bekleyen 90 bin işçinin kaderinin belirlenmesine çevrildi. Taşeron işçiler, yıllardır eşit işe eşit ücret ve güvenceli çalışma talepleriyle mücadele veriyor. Kadroya geçiş, bu taleplerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Çalışanlar, "Taşerona kadro verilecek mi?" "Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor.