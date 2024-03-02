3 Mart Pazar 2024 MSÜ soruları cevapları- 2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama yayınlandı mı?

1 3 Mart'ta gerçekleştirilecek MSÜ sınavı sonrasında, adayların gözü kulağı sorular ve cevaplar üzerinde olacak. 165 dakika sürecek Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, beş seçenekli çoktan seçmeli soruları içeren bir testten oluşuyor. Geçen yıl, sınavın 13.00'da tamamlanmasının ardından sorular ve cevaplar kısa sürede adayların erişimine sunulmuştu. Bu yıl da benzer bir sürecin işlemesi ve MSÜ sınav soruları ile cevap anahtarının hızlı bir şekilde yayımlanması bekleniyor.

2 MSÜ Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayınlanacak? MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasının ardından adayların erişimine sunulacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da soru ve cevapların sınavın bitimini takiben kısa bir süre içinde yayımlanması öngörülüyor. Adaylar, bu önemli anı beklerken, ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeye devam etmeli.