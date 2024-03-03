2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama

3 Mart 2023 Pazar günü, Türkiye'nin savunma gücünü belirleyecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Türkiye'nin askeri alandaki en prestijli eğitim kurumlarından biri olan MSÜ, Harp Okulları, Meslek Yüksekokulları ve Enstitüler gibi birbirinden değerli eğitim yuvalarını bünyesinde barındırıyor. Bu kurumlar, ülkenin savunma stratejilerine yön verecek, yüksek nitelikli askeri personel yetiştirme misyonu ile ön plana çıkıyor. Peki, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?