23 ŞUBAT 2024: Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alır ve bu durum, ülkenin jeolojik yapısının karmaşıklığı nedeniyle birçok bölgesini deprem riski altına sokar. Bu gerçeklik, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumların sağladığı verilerin, vatandaşlar için büyük bir önem taşımasına neden olmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sismik aktiviteler, bu iki kurum tarafından sürekli olarak izlenir ve analiz edilir. Bu veriler, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve etkilediği alanlar hakkında önemli bilgiler sunarak, vatandaşların yaşadıkları yerlerdeki sismik hareketlilik hakkında güncel ve doğru bilgilere erişmelerini sağlar. 23 Şubat 2024 tarihinde Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen sismik olayları detaylarıyla birlikte aktarır. Peki az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?