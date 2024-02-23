23 ŞUBAT 2024: Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ Az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?

Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alır ve bu durum, ülkenin jeolojik yapısının karmaşıklığı nedeniyle birçok bölgesini deprem riski altına sokar. Bu gerçeklik, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumların sağladığı verilerin, vatandaşlar için büyük bir önem taşımasına neden olmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sismik aktiviteler, bu iki kurum tarafından sürekli olarak izlenir ve analiz edilir. Bu veriler, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve etkilediği alanlar hakkında önemli bilgiler sunarak, vatandaşların yaşadıkları yerlerdeki sismik hareketlilik hakkında güncel ve doğru bilgilere erişmelerini sağlar. 23 Şubat 2024 tarihinde Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen sismik olayları detaylarıyla birlikte aktarır. Peki az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberleri: Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle aktif fay hatları üzerinde bulunuyor ve bu durum, ülkeyi sık sık depremlerin yaşandığı bir bölge haline getiriyor. Son depremler, deprem bilincinin ve hazırlıklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bu bağlamda, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, deprem verilerini paylaşan en önemli kurumlar olarak öne çıkıyor.
BURSA'DA DEPREM!
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 15.14'te yaşanan depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):