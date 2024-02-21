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22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Yok Satar: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL 'ye Düştü!

22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu: A101, 22 Şubat 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş severlere müjdeli haberler getiriyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine, mutfak aletlerinden yatak odası mobilyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerini şımartmayı hedefliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan A101, indirimli fiyatlarla evinizi yenilemek veya ihtiyacınız olan teknolojik ürünleri edinmek için harika bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 12:18 Güncelleme 21 Şubat 2024, 12:15
22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Yok Satar: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL ’ye Düştü! 1

A101'in bu haftaki kataloğu, müşterilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma konusunda iddialı bir seçenek oluşturuyor. Teknolojiden ev gereçlerine, her bütçeye uygun ürünler bu katalogda yer alıyor.

22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Yok Satar: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL ’ye Düştü! 2

Teknoloji ve Elektronik Ürünlerde Büyük İndirim

  • Onvo 55" Ultra HD Webos Ultra HD 2.0 Smart Led Tv: 11.999 TL
  • Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv: 19.999 TL
  • TCL 30 SE Cep Telefonu: 4.799 TL

22 Şubat 2024 Perşembe A101 Aktüel Ürünler Kataloğu Yok Satar: Fiyatlar 14,90 TL, 29,90 TL ve 119 TL ’ye Düştü! 3

Ev Gereçleri ve Mutfak Aletleri

  • SEG Mekanik Silindirik Termosifon: 4.799 TL
  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi: 3.999 TL
  • Kiwi Elektrikli Süpürge: 1.199 TL
  • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 349 TL

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