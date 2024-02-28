2024 Kademeli emeklilik şartları nedir? Kademeli emeklilik çıkar mı? Prim ve gün sayısı kaç olmalı?

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Kademeli emeklilik, çalışanların yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı gibi belirli kriterleri yerine getirmeleri durumunda, emeklilik sürecine adım adım ve esnek bir şekilde geçmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, bireylerin emekliliklerini daha planlı ve esnek bir şekilde yönetebilmelerine, emeklilik sonrası dönemde de çalışmaya devam ederek gelirlerini artırma fırsatı bulmalarına olanak tanır. Kademeli emeklilik sisteminden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle çalışma süresi, yaş ve prim gün sayısına odaklanır. Sistemin özü, çalışanların belirli bir yaşa gelmeleri ve yeterli hizmet süresi ile prim gün sayısına ulaşmaları üzerine kuruludur. Ancak, bu şartlar konuyla ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Peki kademeli emeklilik şartları nedir? Prim ve gün sayısı kaç olmalı? Kademeli emeklilik çıkar mı? İşte detaylar...