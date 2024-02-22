2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge! TORBA YASA MADDELERİ 2024

TORBA YASA MADDELERİ 2024 - 2024 yılı, Türkiye'nin ekonomi ve sosyal politika alanlarında önemli dönüşümlere sahne olacak bir dönem olarak öne çıkıyor. Yeni torba yasa ile birlikte vatandaşların hayatında doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeler gündeme geliyor. Bu düzenlemeler, geniş bir yelpazede, emeklilikten sağlık hizmetlerine, prim desteklerinden eğitim alanındaki yeniliklere kadar pek çok konuyu kapsıyor. Özellikle emeklilik, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi hayati öneme sahip konular, vatandaşların uzun süredir beklediği ve üzerinde durduğu meseleler arasında yer alıyor. Peki 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu?