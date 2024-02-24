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1981-2009 arası olanlar dikkat! Doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare...

Çin astrolojisi, kökeni 5.000 yıla dayanan ve günümüzde de popülerliğini koruyan kadim bir inanç sistemidir. Bu sistemde her yıl bir zodyak hayvanı ile temsil edilir ve bu hayvanın karakteristik özellikleri o yıl doğan kişilere atfedilir. 12 zodyak hayvanı sırasıyla fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur. Peki doğum yılına göre hangi burçsun?

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 14:27 Güncelleme 24 Şubat 2024, 14:25
1981-2009 arası olanlar dikkat! Doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare... 1

Çin astrolojisi köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Batı astrolojisinden farklı olarak, bu sistem insanı 12 hayvan sembolüyle tanımlıyor ve kişilik özelliklerini bu sembollere göre sıralıyor. Çin takvimi, Ay'ın fazlarına dayanarak düzenlenmiş olup kişinin burcunu belirlemek için Güneş takvimine göre daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Her bir hayvan sembolü kişilik özelliklerinden kader çizgilerine kadar bir dizi karakteristik özelliği temsil ediyor.

1981-2009 arası olanlar dikkat! Doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare... 2

2009 - Öküz burcu: Güçlü, sabırlı, güvenilir, inatçı

1981-2009 arası olanlar dikkat! Doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare... 3

2008 - Fare burcu: Zeki, yaratıcı, çalışkan, tutumlu

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