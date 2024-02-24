1981-2009 arası olanlar dikkat! Doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare...

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Çin astrolojisi köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Batı astrolojisinden farklı olarak, bu sistem insanı 12 hayvan sembolüyle tanımlıyor ve kişilik özelliklerini bu sembollere göre sıralıyor. Çin takvimi, Ay'ın fazlarına dayanarak düzenlenmiş olup kişinin burcunu belirlemek için Güneş takvimine göre daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Her bir hayvan sembolü kişilik özelliklerinden kader çizgilerine kadar bir dizi karakteristik özelliği temsil ediyor.