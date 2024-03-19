19 Mart 2024 az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem mi oldu? Depremler, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ve vatandaşların yakından takip ettiği önemli konulardan biridir. Ülkenin coğrafi yapısı, deprem riskini her zaman güncel bir mesele haline getirmekte. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, meydana gelen depremler hakkında detaylı bilgileri paylaşarak halkı bilgilendiriyor. Bu bilgilendirmeler, özellikle deprem yaşanan bölgelerdeki insanlar için hayati önem taşıyor. İşte, 19 Mart 2024 Salı gününe ait Türkiye'deki deprem aktivitelerine dair güncel bilgiler...
Deprem araştırmaları ve sismik aktiviteler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi yetkili kurumlar tarafından 24 saat izlenmekte, elde edilen veriler doğrultusunda halk bilgilendirilmektedir. Bu kurumların internet siteleri, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları, son depremlerle ilgili güncel bilgileri paylaşmanın yanı sıra, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaparak vatandaşların bilinçlenmesine katkıda bulunuyor. 18 Mart 2024 tarihinde yaşanan son depremler, özellikle internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırıldı. Vatandaşlar, hem bölgesel olarak hissedilen sarsıntıların detaylarını öğrenmek hem de genel olarak ülke genelinde meydana gelen sismik aktiviteler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve meydana geldiği zaman gibi kritik bilgileri içeriyor. Bu bilgiler, sadece bilgi edinme amacıyla değil, aynı zamanda depreme hazırlıklı olma ve mümkün olan en iyi şekilde tepki verme açısından da büyük önem taşıyor.
AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 19 Mart 2024 Salı günü saat 07.43'te Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssünün yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olduğu tespit edildi. Bu sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli bir endişe yaratsa da, herhangi bir hasar veya yaralanma bildirimi yapılmadı.
19 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş ve ilksel veriler olarak paylaşılmıştır. İşte o gün yaşanan sismik aktivitelerin sıralı bir listesi:
2024.03.19 08:11:29 38.4192 37.5228 5.4 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.19 07:54:06 38.8008 37.4895 2.7 -.- 2.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.19 07:44:17 38.2717 36.7987 5.0 -.- 1.3 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.19 07:43:28 39.6565 28.7587 5.4 -.- 3.8 3.5 ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2024.03.19 07:26:34 38.0980 38.4295 2.8 -.- 3.4 3.3 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel