15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 1.20 ilk evim konut kredisi son haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan %1.20 faizli konut kredisi kampanyası, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürme vizyonuyla dikkat çekiyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirilen bu özel teşvik, özellikle ilk kez ev alacak bireyleri hedefleyerek, onlara 15 yıla varan vade seçenekleri ile destek olmayı amaçlıyor. Bu kampanya, avantajlı faiz oranları sayesinde ev hanımlarından küçük esnaflara, sigortalı çalışanlardan geniş toplum kesimlerine kadar birçok kişiyi ev sahibi yapma fırsatı sunuyor. Böylece, konut edinme sürecini kolaylaştırarak, birçok vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?