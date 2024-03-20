15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 1.20 ilk evim konut kredisi son haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan %1.20 faizli konut kredisi kampanyası, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürme vizyonuyla dikkat çekiyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirilen bu özel teşvik, özellikle ilk kez ev alacak bireyleri hedefleyerek, onlara 15 yıla varan vade seçenekleri ile destek olmayı amaçlıyor. Bu kampanya, avantajlı faiz oranları sayesinde ev hanımlarından küçük esnaflara, sigortalı çalışanlardan geniş toplum kesimlerine kadar birçok kişiyi ev sahibi yapma fırsatı sunuyor. Böylece, konut edinme sürecini kolaylaştırarak, birçok vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, kampanyanın detaylarına ve başvuru sürecine çevrildi. Yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi beklenen 1.20 faizli konut kredisi, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlar için büyük bir kolaylık sunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut sahipliğini teşvik edecek bu programın detaylarını paylaştı. Katılım finans ve kalkınma bankacılığının da dahil olduğu bu plan, konut arzını artırarak, ilk konut edinimi için güçlü teşvikler sağlamayı hedefliyor.
Yapılan açıklamalar, ilk evini alacak vatandaşlara yönelik ciddi bir destek ve teşvik programının hayata geçirileceğini gösteriyor. Bu program kapsamında, katılım finans prensipleri doğrultusunda, konut edinimi daha erişilebilir hale getirilecek.