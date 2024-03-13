13 Mart 2024 Deprem haritası: Kandilli - AFAD SON DAKİKA DEPREM - Anlık deprem, artçı deprem az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, hemen her gün hissedilen sarsıntılar vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 'nin anlık olarak yayınladığı verilerle, son depremler hakkında bilgilere ulaşmak mümkün. 13 Mart'ta meydana gelen son depremler, bu kurumların detaylı listelerinde anbean kaydediliyor. Son zamanlarda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen irili ufaklı depremler, yurttaşların "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" gibi sorular sormasına neden oluyor. Bu sorular, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için önem taşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, son olarak Samsun ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremler meydana geldi. Bu depremler, bölge halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük bir endişe yarattı.

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Akdeniz'de 3.5'lik Deprem!

Sabaha karşı saat 04.40'ta Akdeniz'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, 53 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Antalya, Mersin ve Muğla gibi illerde hissedildi. Yetkililerden ilk bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

Manisa ve Sivas'ta da Depremler!

Manisa Gördes'te sabah 05.11'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı şekilde, sabaha karşı Sivas'ta da 2.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Her iki depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.