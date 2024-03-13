13 Mart 2024 Deprem haritası: Kandilli - AFAD SON DAKİKA DEPREM - Anlık deprem, artçı deprem az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Çanakkale ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle dikkat çekiyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem, bölge halkı arasında kısa süreli bir panik yaratırken, "Çanakkale'de deprem oldu mu?" sorusu gündemi meşgul etti. Gün boyunca Türkiye genelinde kaydedilen sismik aktiviteler arasında, Osmaniye'de akşam saatlerinde gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki deprem ve Akdeniz'de kaydedilen 3.1 büyüklüğündeki deprem de yer alıyor. Osmaniye'deki depremin derinliği 6.55 kilometre olarak ölçüldü. Peki, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen 13 Mart son depremler tablosu...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, hemen her gün hissedilen sarsıntılar vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak yayınladığı verilerle, son depremler hakkında bilgilere ulaşmak mümkün. 13 Mart'ta meydana gelen son depremler, bu kurumların detaylı listelerinde anbean kaydediliyor. Son zamanlarda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen irili ufaklı depremler, yurttaşların "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" gibi sorular sormasına neden oluyor. Bu sorular, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için önem taşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın aktardığı bilgilere göre, son olarak Samsun ve Kahramanmaraş'ta korkutan depremler meydana geldi. Bu depremler, bölge halkı başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük bir endişe yarattı.
Akdeniz'de 3.5'lik Deprem!
Sabaha karşı saat 04.40'ta Akdeniz'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, 53 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Antalya, Mersin ve Muğla gibi illerde hissedildi. Yetkililerden ilk bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.
Manisa ve Sivas'ta da Depremler!
Manisa Gördes'te sabah 05.11'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı şekilde, sabaha karşı Sivas'ta da 2.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Her iki depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Depremler Panik Yarattı!
Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşları tedirgin etti. Özellikle gece saatlerinde meydana gelen sarsıntılar, panik ve korkuya neden oldu. Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinden güncel bilgilere ulaşmaya çalıştı.
Uzmanlar Uyardı!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem riskinin yüksek olduğunu ve her an büyük bir depremin meydana gelebileceğini söyledi. Görür, vatandaşlara depreme karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.