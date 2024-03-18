1.20 ilk evim konut kredisi son durum: 1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan ve umut yaratan %1.20 faiz oranına sahip konut kredisi kampanyası, pek çok kişinin ev sahibi olma hayalini kolaylaştırıyor. Bu kampanya, özellikle Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde tasarlanmış olup, öncelikle ilk kez ev sahibi olacak bireyleri hedef alıyor ve onların konut edinme süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Sunulan 15 yıllık uzun vade seçeneği sayesinde, ev hanımları, küçük esnaflar ve SSK'lı çalışanlar başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinden birçok vatandaş için cazip bir fırsat haline geliyor. Bu teşvik, geniş bir yelpazede yer alan bireylerin, uygun şartlarda ve avantajlı bir faiz oranı ile ev sahibi olabilme hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım sunuyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, kampanyanın detaylarına ve başvuru sürecine çevrildi. Yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi beklenen 1.20 faizli konut kredisi, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlar için büyük bir kolaylık sunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut sahipliğini teşvik edecek bu programın detaylarını paylaştı. Katılım finans ve kalkınma bankacılığının da dahil olduğu bu plan, konut arzını artırarak, ilk konut edinimi için güçlü teşvikler sağlamayı hedefliyor.
Yapılan açıklamalar, ilk evini alacak vatandaşlara yönelik ciddi bir destek ve teşvik programının hayata geçirileceğini gösteriyor. Bu program kapsamında, katılım finans prensipleri doğrultusunda, konut edinimi daha erişilebilir hale getirilecek.