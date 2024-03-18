1.20 ilk evim konut kredisi son durum: 1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan ve umut yaratan %1.20 faiz oranına sahip konut kredisi kampanyası, pek çok kişinin ev sahibi olma hayalini kolaylaştırıyor. Bu kampanya, özellikle Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde tasarlanmış olup, öncelikle ilk kez ev sahibi olacak bireyleri hedef alıyor ve onların konut edinme süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Sunulan 15 yıllık uzun vade seçeneği sayesinde, ev hanımları, küçük esnaflar ve SSK'lı çalışanlar başta olmak üzere, toplumun farklı kesimlerinden birçok vatandaş için cazip bir fırsat haline geliyor. Bu teşvik, geniş bir yelpazede yer alan bireylerin, uygun şartlarda ve avantajlı bir faiz oranı ile ev sahibi olabilme hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım sunuyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?