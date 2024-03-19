1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi son haber

1.20 ilk evim konut kredisi son haber: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan ve vatandaşlar arasında büyük bir heyecan uyandıran %1.20 faizli konut kredisi kampanyası, birçok kişinin ev sahibi olma rüyasını gerçeğe dönüştürme yolunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu özel kampanya, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında geliştirilmiş olup, özellikle ilk defa ev sahibi olacak vatandaşları hedef alarak, konut edinme yolunda onlara destek olmayı hedefliyor. 15 yıl gibi uzun bir vade seçeneği sunarak ev hanımları, küçük esnaflar ve sigortalı çalışanlar gibi toplumun çeşitli kesimlerinden insanlara ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Bu kampanya, avantajlı faiz oranları ve uygun şartlarla geniş bir yelpazedeki bireylerin konut sahibi olma hayallerini kolaylaştırarak, ev sahibi olma yolunda önemli bir kolaylık sağlıyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?