1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi son dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı ve birçok vatandaşı heyecanlandıran 1.20 faiz oranlı konut kredisi kampanyası, özellikle ilk evini alacak olanları hedef alıyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirilen bu teşvik, ev sahibi olma hayalini kuran herkes için büyük bir fırsat sunuyor. 15 yıllık vade imkanı ile sunulan kampanya, ev hanımları, küçük esnaflar ve SSK'lı çalışanlar başta olmak üzere, geniş bir vatandaş kitlesine umut oluyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler, kampanyanın detaylarına ve başvuru sürecine çevrildi. Yıl sonuna kadar Meclis gündemine gelmesi beklenen 1.20 faizli konut kredisi, ev sahibi olmayı hayal eden milyonlar için büyük bir kolaylık sunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut sahipliğini teşvik edecek bu programın detaylarını paylaştı. Katılım finans ve kalkınma bankacılığının da dahil olduğu bu plan, konut arzını artırarak, ilk konut edinimi için güçlü teşvikler sağlamayı hedefliyor.
Yapılan açıklamalar, ilk evini alacak vatandaşlara yönelik ciddi bir destek ve teşvik programının hayata geçirileceğini gösteriyor. Bu program kapsamında, katılım finans prensipleri doğrultusunda, konut edinimi daha erişilebilir hale getirilecek.