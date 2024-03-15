1.20 faizle konut kredisi hesaplama: 15 yıl vadeli ilk evim konut kredisi çıktı mı, şartları neler? 1.20 ilk evim konut kredisi son dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı ve birçok vatandaşı heyecanlandıran 1.20 faiz oranlı konut kredisi kampanyası, özellikle ilk evini alacak olanları hedef alıyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirilen bu teşvik, ev sahibi olma hayalini kuran herkes için büyük bir fırsat sunuyor. 15 yıllık vade imkanı ile sunulan kampanya, ev hanımları, küçük esnaflar ve SSK'lı çalışanlar başta olmak üzere, geniş bir vatandaş kitlesine umut oluyor. Peki 1.20 ilk evim konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 15 yıl vadeli ilk evim kampanyası çıktı mı, şartları neler?