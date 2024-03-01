1 Mart 2024 az önce deprem mi oldu, sallandık mı, nerede, şiddeti kaç? Kandilli - AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

1 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı anlık bilgilendirmeler, vatandaşların bilinçlenmesi ve olası bir büyük depreme karşı hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem çantalarının hazırlanması, binaların deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesi ve acil durum planlarının yapılması, bu hazırlıkların başında gelmektedir.

2 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri, son deprem haberleri ve analizleri için güvenilir kaynaklar sunar. Bu sitelerde yer alan detaylı listeler, vatandaşların depremler hakkında anlık ve doğru bilgi almasını sağlar. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssünün konumu, derinliği gibi bilgiler, olası bir afet durumunda bireylerin daha bilinçli hareket etmesine olanak tanır.