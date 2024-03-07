🍶 İmsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi? Sahurda, iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Ramazan ayının bereketli atmosferinde, oruç tutmak manevi arınma ve yüce Allah'a yakınlaşma vesilesi olurken, sahur vakti de bu özel ayın önemli bir ritüeli haline gelir. Sahurda ezan okunurken bir şey yemek orucu bozar mı sorusu ise her yıl merak konusu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, ezan okunurken ağızda bulunan lokmayı yutmak orucu bozmaz. Ezan okunmadan önce sahur yapmak niyetiyle lokmayı ağza almış ve ezan okunurken yutmuş olmak, orucun geçerliliğini etkilemez. Peki imsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi? Sahurda, iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için oruç tutma geleneği önemli bir ibadet haline geldi. Ancak her yıl gündeme gelen ve sahur ibadetini merak konusu yapan sorular arasında, "Sahurda ezan okunurken bir şey yemek orucu bozar mı?" tartışması dikkat çekiyor.
SAHURDA EZAN OKUNURKEN BİR ŞEY YENİR Mİ, İÇİLİR Mİ?
Ramazan ayında tutulan oruç sabah ezanı ile birlikte başlar. Sahur vaktinde sabah ezanının okunmasının ardından bir şey yiyip içilmez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır.
Ne yiyip içiliyorsa bırakılmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur.