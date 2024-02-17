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1981-2009 arası doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare...

Çin astrolojisi köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Batı astrolojisinden farklı olarak, bu sistem insanı 12 hayvan sembolüyle tanımlıyor ve kişilik özelliklerini bu sembollere göre sıralıyor. Çin takvimi, Ay'ın fazlarına dayanarak düzenlenmiş olup kişinin burcunu belirlemek için Güneş takvimine göre daha farklı bir yaklaşım sergiliyor. Her bir hayvan sembolü kişilik özelliklerinden kader çizgilerine kadar bir dizi karakteristik özelliği temsil ediyor.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 13:28 Güncelleme 17 Şubat 2024, 13:28
1981-2009 arası doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare... 1

Çin astrolojisine göre, doğum yılımız, kişilik özelliklerimiz ve hayatımızdaki belirli yönler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu inanışa göre 12 hayvan burcu ve her burcun kendine özgü karakteristikleri vardır.

1981-2009 arası doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare... 2

2009 - Öküz burcu: Güçlü, sabırlı, güvenilir, inatçı

1981-2009 arası doğum yılına göre hangi burçsun? Maymun, köpek, tavşan, at, fare... 3

2008 - Fare burcu: Zeki, yaratıcı, çalışkan, tutumlu

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