Instagram Kapatma - Instagram Dondurma - Instagram Silme

Instagram, dünya çapında 1 milyar kullanıcıyı aşan popüler bir fotoğraf ve video paylaşım platformudur. Arada bir nefes almak ve dijital bir detoks yapmak isteyebilirsiniz. İster kısa bir süre için hesabınızı dondurun, isterse tamamen silin, bu rehberde Instagram hesabınız üzerinde nasıl kontrol sağlayabileceğinize dair adım adım bilgiler sunuyoruz. Peki, Instagram hesap silme nasıl yapılır? Instagram kapatma ve dondurma linkine nasıl ulaşılır?
Eğer Instagram hesabınıza bir süre ara vermek istiyorsanız, geçici dondurma işlemi en iyi çözüm olabilir. Bu işlem hesabınızı geçici olarak askıya alır ve istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.
Kalıcı bir veda için ise hesabınızı tamamen silme işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem geri dönüşü olmayan bir adımdır ve tüm verileriniz silinecektir.
1. ADIM: Öncelikle Instagram'ın web sitesine gidin. Uygulama içinden hesap silme işlemi yapılamaz. Giriş yapmanız gerekebilir.
2. ADIM: 'Hesabını neden siliyorsun?' sorusunu yanıtlayacak bir sebep seçin ve şifrenizi girin. Sebep seçimi sonrasında hesabı kalıcı olarak silme seçeneği karşınıza çıkacaktır.
3. ADIM: 'Hesabımı kalıcı olarak sil' butonuna basın.
Eğer farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, sayfanın sağ üst köşesinden çıkış yapın ve silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yaparak bu adımları uygulayın.