Sacha Boey transferinde Galatasaray'ın dediği oldu! O rakama anlaşma tamam! Fransız futbolcu imza için Almanya'ya uçtu

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atmak üzere. Yıldız futbolcu Alman devi ile anlaşma sağlarken alacağı maaş da belli oldu. Ancak Bayern ile Galatasaray anlaşma sağlayamadı. Bayern Münih, daha sonra Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile masaya oturdu. Önceki gece 23.30'da başlayıp dün (26 Ocak Cuma) 20.00'de sona eren çetin pazarlıklar sonucunda başarılı futbolcunun alacağı ücret rekor seviyeye ulaştı. Bayern, bonservis için 32 milyon Euro ödeyecek, iki kulüp arasındaki maçlarla bu rakam 40 milyon Euro'yu bulabilecek. Öte yandan transfer için Almanya'ya giden Fransız futbolcuyu Galatasaray'dan takım arkadaşı uğurladı. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşandı. Ligin 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden sarı kırmızılılarda Sacha Boey görev almamıştı.
Maçın oynandığı esnada Bayern Münih ile anlaştığı haberleri duyulan Fransız yıldız, maçın bitiş düdüğünün ardından stada gelmişti.
VEDA OLARAK YORUMLANDI!
Sacha Boey'un bu hareketi takım arkadaşlarıyla vedalaştığı yönünde yorumlanırken, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada sağ bek oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemediğini belirtti.