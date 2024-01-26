Sacha Boey transferinde Galatasaray'ın dediği oldu! O rakama anlaşma tamam

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Ligin 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden sarı kırmızılılarda Sacha Boey görev almamıştı.
Maçın oynandığı esnada Bayern Münih ile anlaştığı haberleri duyulan Fransız yıldız, maçın bitiş düdüğünün ardından stada gelmişti.
VEDA OLARAK YORUMLANDI!
Sacha Boey'un bu hareketi takım arkadaşlarıyla vedalaştığı yönünde yorumlanırken, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada sağ bek oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemediğini belirtti.