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Sacha Boey transferinde kriz: Uçak iptal edildi! Teklife revize geldi

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey, Bayern Münih'e imza atmak üzere. Yıldız futbolcu Alman devi ile anlaşma sağlarken alacağı maaş da belli oldu. Ancak Bayern ile Galatasaray anlaşma sağlayamadı. Transfer için getirilen uçak da iptal edildi. Anlaşmazlığın nedeni de ortaya çıkarken Bayern'den teklife revize geldi. İşte Sacha Boey transferinde yaşanan süreç...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 15:46 Güncelleme 26 Ocak 2024, 15:55
Sacha Boey transferinde kriz: Uçak iptal edildi! Teklife revize geldi 1

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Ligin 22. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden sarı kırmızılılarda Sacha Boey görev almamıştı.

Sacha Boey transferinde kriz: Uçak iptal edildi! Teklife revize geldi 2

Maçın oynandığı esnada Bayern Münih ile anlaştığı haberleri duyulan Fransız yıldız, maçın bitiş düdüğünün ardından stada gelmişti.

Sacha Boey transferinde kriz: Uçak iptal edildi! Teklife revize geldi 3

VEDA OLARAK YORUMLANDI!

Sacha Boey'un bu hareketi takım arkadaşlarıyla vedalaştığı yönünde yorumlanırken, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada sağ bek oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemediğini belirtti.

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