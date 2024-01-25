SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

Sacha Boey Bayern Münih'te: Ödenecek rakam belli oldu! Tuchel'den şok açıklama

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Sacha Boey için ayrılık vakti geldi. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın ardından Bayern Münih'in de listesine girmişti. Alman devi transferi bitirirken ödenecek rakam da belli oldu. Bayern'in hocası Tuchel'den ise şok bir açıklama geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 23:03 Güncelleme 26 Ocak 2024, 14:55
Sacha Boey Bayern Münih’te: Ödenecek rakam belli oldu! Tuchel’den şok açıklama 1

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sacha Boey Bayern Münih’te: Ödenecek rakam belli oldu! Tuchel’den şok açıklama 2

Galatasaray'da ayak bileğinden sakatlandığı söylenen Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boey'un yokluğunda sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.

Sacha Boey Bayern Münih’te: Ödenecek rakam belli oldu! Tuchel’den şok açıklama 3

OKAN BURUK: OYNAYAMAYACAK DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbulspor karşılaşması öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Buruk, "Sacha'nın ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Maç öncesinde değişiklik yaptık" ifadelerini kullandı.

İstanbulspor karşılaşması öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Buruk, "Sacha'nın ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Maç öncesinde değişiklik yaptık" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA