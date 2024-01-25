Süper Lig'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da ayak bileğinden sakatlandığı söylenen Sacha Boey, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boey'un yokluğunda sağ bekte Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.
OKAN BURUK: OYNAYAMAYACAK DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İstanbulspor karşılaşması öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Buruk, "Sacha'nın ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Maç öncesinde değişiklik yaptık" ifadelerini kullandı.
İstanbulspor karşılaşması öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey'nin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Buruk, "Sacha'nın ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Maç öncesinde değişiklik yaptık" ifadelerini kullandı.