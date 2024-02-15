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Rövanşa 'Prag'mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11'ini belirledi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turu play-off karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray sahasında Sparta Prag ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda hedef ilk maçta avantajlı skor elde edip tur kapısını aralamak. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi 11'ini de netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 12:02 Güncelleme 15 Şubat 2024, 12:02
Rövanşa ’Prag’mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11’ini belirledi 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Rövanşa ’Prag’mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11’ini belirledi 2

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Rövanşa ’Prag’mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11’ini belirledi 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN AVRUPA LİGİ'NE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi.

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