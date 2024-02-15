Rövanşa 'Prag'mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11'ini belirledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.