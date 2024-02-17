ÖZEL | Menajeri resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy Dortmund'a gidecek mi?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Semih Kılıçsoy, Avrupa devleriyle de anılmaya başlandı. Genç yıldızın menajeri transferle ilgili konuşurken, Dortmund iddialarına da açıklık getirdi. İşte o sözler...