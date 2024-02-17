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ÖZEL | Menajeri resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy Dortmund'a gidecek mi?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Semih Kılıçsoy, Avrupa devleriyle de anılmaya başlandı. Genç yıldızın menajeri transferle ilgili konuşurken, Dortmund iddialarına da açıklık getirdi. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 11:59 Güncelleme 17 Şubat 2024, 11:59
ÖZEL | Menajeri resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy Dortmund’a gidecek mi? 1

Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun en büyük kazancı, şüphesiz Semih Kılıçsoy...

ÖZEL | Menajeri resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy Dortmund’a gidecek mi? 2

Genç golcü, performansıyla herkesin takdirini kazanmış durumda.

ÖZEL | Menajeri resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy Dortmund’a gidecek mi? 3

18 yaşındaki forvet, güçlü fiziği ve attığı gollerle Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

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