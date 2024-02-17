Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Semih Kılıçsoy, Avrupa devleriyle de anılmaya başlandı. Genç yıldızın menajeri transferle ilgili konuşurken, Dortmund iddialarına da açıklık getirdi. İşte o sözler...
Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun en büyük kazancı, şüphesiz Semih Kılıçsoy...
Genç golcü, performansıyla herkesin takdirini kazanmış durumda.
18 yaşındaki forvet, güçlü fiziği ve attığı gollerle Avrupa'nın devlerini peşine taktı.