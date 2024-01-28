İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.
22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.