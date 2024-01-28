SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Fotohaberleri

İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda stoper ikilisinde kimi oynatacağına karar verdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maç öncesi yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 12:36 Güncelleme 28 Ocak 2024, 12:36
İsmail Kartal’dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

İsmail Kartal’dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i 2

Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

İsmail Kartal’dan flaş stoper kararı! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i 3

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

SON DAKİKA