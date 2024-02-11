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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Sezon sonunda gelecekler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Devre arası transfer döneminin sona ermesinden sonra Galatasaray yaz için hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezona da bomba oyuncularla girmek istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren Cimbom 2 tane sürpriz hamle yapmayı planlıyor. İşte A Spor'un duyurduğu transfer haberinin detayları...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 14:38 Güncelleme 11 Şubat 2024, 14:39
Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Sezon sonunda gelecekler 1

Galatasaray, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Bunun için sarı-kırmızılı ekip birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veriyor.

Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Sezon sonunda gelecekler 2

Galatasaray son olarak Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. Cimbom'da golleri Barış Alper ile Mertens kaydetti.

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Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Sezon sonunda gelecekler 3

GÖZLER PRAG MAÇINDA

Bu maçın ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'ne odaklandı. Sarı-kırmızılı ekip perşembe günü Sparta Prag ile karşılaşacak. Cimbom, bu mücadeleden galibiyet ile ayrılıp avantajı kapmak istiyor.

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