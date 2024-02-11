Galatasaray, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Bunun için sarı-kırmızılı ekip birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile liderlik mücadelesi veriyor.
Galatasaray son olarak Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. Cimbom'da golleri Barış Alper ile Mertens kaydetti.
GÖZLER PRAG MAÇINDA
Bu maçın ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'ne odaklandı. Sarı-kırmızılı ekip perşembe günü Sparta Prag ile karşılaşacak. Cimbom, bu mücadeleden galibiyet ile ayrılıp avantajı kapmak istiyor.