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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok kızacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem gelecek sezonun planlaması. Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki sezonunun planlamasını şimdiden düşünüyor.Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle satan Galatasaray'da diğer isimlere de teklifler gelmeye başladı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:42 Güncelleme 21 Şubat 2024, 16:58
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok kızacak 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem gelecek sezonun planlaması.

Galatasarayın tecrübeli eldiveni Musleraya İtalyadan talip var!
Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Muslera'ya İtalya'dan talip var!

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok kızacak 2

Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki sezonunun planlamasını şimdiden düşünüyor.

Zaha tam 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor
Zaha tam 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor

Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok kızacak 3

Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle satan Galatasaray'da diğer isimlere de teklifler gelmeye başladı.

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