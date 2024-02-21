Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok kızacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gündem gelecek sezonun planlaması. Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki sezonunun planlamasını şimdiden düşünüyor.Boey'i Bayern Münih'e rekor bedelle satan Galatasaray'da diğer isimlere de teklifler gelmeye başladı.