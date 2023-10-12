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Galatasaray'da 2 ayrılık! Nelsson ve...

Galatasaray'da milli takım kampında bulunan Victor Nelsson'un ülke basınına yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Davinson Sanchez transferi sonrası yedek konuma düşen Danimarkalı stoper, forma giyemediği halinde takımdan ayrılacağını açıkladı. Nelsson'un açıklamaları sarı-kırmızılı camiayı kızdırırken, Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Ara transfer döneminde Victor Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Aslan, başka bir yıldızıyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 17:25 Güncelleme 12 Ekim 2023, 17:25
Galatasaray’da 2 ayrılık! Nelsson ve... 1

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’da 2 ayrılık! Nelsson ve... 2

Sarı-kırmızılılarda milli takım kampında bulunan Victor Nelsson'un yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray’da 2 ayrılık! Nelsson ve... 3

Bold.dk'ya konuşan Danimarkalı stoper, "Manchester United maçında çok kızgındım çünkü ilk 11'de başlamamak beni hayal kırıklığına uğrattı. Sonra üç maç daha yedek kulübesinde oturdum. Bu durum beni şaşırttı."

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