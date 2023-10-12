Galatasaray'da 2 ayrılık! Nelsson ve...

Galatasaray'da milli takım kampında bulunan Victor Nelsson'un ülke basınına yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Davinson Sanchez transferi sonrası yedek konuma düşen Danimarkalı stoper, forma giyemediği halinde takımdan ayrılacağını açıkladı. Nelsson'un açıklamaları sarı-kırmızılı camiayı kızdırırken, Galatasaray'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Ara transfer döneminde Victor Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirecek olan Aslan, başka bir yıldızıyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...