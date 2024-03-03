Galatasaray Beşiktaş canlı izle - BJK GS canlı maç izle bedava kesintisiz HD! GS - BJK şifresiz veren kanallar listesi

Galatasaray Beşiktaş canlı izle - Türkiye Süper Lig'in 28. haftası, futbolseverlerin nefeslerini tutarak izleyeceği muhteşem bir karşılaşmaya sahne oluyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip bu hafta, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray için de puan kaybına yer bırakmayacak bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Galatasaray, liderlik yarışındaki iddiasını güçlendirmek adına Beşiktaş karşısında üç puan arayışında. Diğer yanda, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ise galibiyet serisini sürdürme ve çıkışını devam ettirme peşinde. BJK GS canlı maç izle bedava kesintisiz HD! İşte GS - BJK şifresiz veren kanallar listesi...
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik karşılaşma, 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da Tüpraş Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak. Bu heyecan dolu maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.
Beşiktaş, Fernando Santos'un stratejisiyle sahaya; Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk ve Semih gibi isimlerle çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, geride bıraktığımız haftalarda topladığı 46 puanla haftaya 4. sırada giriş yaparken, derbide güçlü bir performans sergilemek için hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray ise, Okan Buruk'un liderliğinde; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'yi sahaya sürecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon gösterdikleri üstün performansla 27 maçta 23 galibiyet alırken, ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı olma unvanını koruyor. Lider olarak girdikleri haftada, Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerlerini pekiştirmeyi hedefliyorlar.