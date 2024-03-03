Galatasaray Beşiktaş canlı izle - BJK GS canlı maç izle bedava kesintisiz HD! GS - BJK maçı şifresiz veren kanallar listesi

Galatasaray Beşiktaş canlı izle - Süper Lig'in 28. haftası, futbolseverler için yılın maçlarından birine ev sahipliği yapıyor. Zirve yarışının kritik virajında, Galatasaray ve Beşiktaş, nefes kesici bir derbide karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin ardından ligdeki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan kaybına yer vermek istemiyor. Öte yandan, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş da galibiyet serisini sürdürerek ligdeki çıkışını devam ettirme peşinde. Futbolun en büyük heyecanlarından biri olan bu derbi, taraftarları ekran başına kilitleyecek. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar listesi...