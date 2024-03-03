Galatasaray Beşiktaş canlı izle - BJK GS canlı maç izle bedava kesintisiz HD! GS - BJK maçı şifresiz veren kanallar listesi

Galatasaray Beşiktaş canlı izle - Süper Lig'in 28. haftası, futbolseverler için yılın maçlarından birine ev sahipliği yapıyor. Zirve yarışının kritik virajında, Galatasaray ve Beşiktaş, nefes kesici bir derbide karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin ardından ligdeki konumunu sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek puan kaybına yer vermek istemiyor. Öte yandan, Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş da galibiyet serisini sürdürerek ligdeki çıkışını devam ettirme peşinde. Futbolun en büyük heyecanlarından biri olan bu derbi, taraftarları ekran başına kilitleyecek. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar listesi...
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik karşılaşma, 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da Tüpraş Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak. Bu heyecan dolu maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.
Beşiktaş, Fernando Santos'un stratejisiyle sahaya; Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk ve Semih gibi isimlerle çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, geride bıraktığımız haftalarda topladığı 46 puanla haftaya 4. sırada giriş yaparken, derbide güçlü bir performans sergilemek için hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi tıkla canlı maç izle
Galatasaray ise, Okan Buruk'un liderliğinde; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'yi sahaya sürecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon gösterdikleri üstün performansla 27 maçta 23 galibiyet alırken, ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı olma unvanını koruyor. Lider olarak girdikleri haftada, Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerlerini pekiştirmeyi hedefliyorlar.