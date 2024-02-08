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Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK'da Gençlerbirliği'ni eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynandı. Süper Lig devi Trabzonspor deplasmanda Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı. Fırtına 90+6. dakikada bulduğu golle uzatmaya götürdüğü karşılaşmadan galip ayrıldı. İşte maçın golleri ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 19:16 Güncelleme 08 Şubat 2024, 20:21
Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK’da Gençlerbirliği’ni eledi 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynandı.

Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK’da Gençlerbirliği’ni eledi 2

Süper Lig devi Trabzonspor deplasmanda Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK’da Gençlerbirliği’ni eledi 3

90 dakikası 1-1 eşitlikle sona eren maçta bordo mavili ekip rakibini uzatmalarda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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