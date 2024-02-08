Fırtına bitti demedi! Trabzonspor ZTK'da Gençlerbirliği'ni eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda son 16 turu maçları oynandı. Süper Lig devi Trabzonspor deplasmanda Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı. Fırtına 90+6. dakikada bulduğu golle uzatmaya götürdüğü karşılaşmadan galip ayrıldı. İşte maçın golleri ve yaşananlar...