Fenerbahçe'den çifte transfer! Gelmek için bunu da yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde.
Kanarya bu doğrultuda transfer dönemi için çalışmalarına erken başlamıştı. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic kadroya katıldı.
GÜNDEM ÇAĞLAR!
Çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerin görüştüğü isim ise Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü.