Fenerbahçe'den çifte transfer! Gelmek için bunu da yaptı

1 Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde.

2 Kanarya bu doğrultuda transfer dönemi için çalışmalarına erken başlamıştı. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic kadroya katıldı.