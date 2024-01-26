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Fenerbahçe'den çifte transfer! Gelmek için bunu da yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, defans ve hücum hattını güçlendirmek için görüşmelere hız verdi. Bu doğrultuda iki yıldızın transferi de bitme noktasına geldi. Bu isimlerden birisi Fenerbahçe'ye transfer olmak için alacaklarından vazgeçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 15:20 Güncelleme 26 Ocak 2024, 15:20
Fenerbahçe’den çifte transfer! Gelmek için bunu da yaptı 1

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler tıpkı sezon başında olduğu gibi yine kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmenin peşinde.

Fenerbahçe’den çifte transfer! Gelmek için bunu da yaptı 2

Kanarya bu doğrultuda transfer dönemi için çalışmalarına erken başlamıştı. Union Berlin'den Leonardo Bonucci ve Milan'dan Rade Krunic kadroya katıldı.

Fenerbahçe’den çifte transfer! Gelmek için bunu da yaptı 3

GÜNDEM ÇAĞLAR!

Çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerin görüştüğü isim ise Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü.

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