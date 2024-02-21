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Fenerbahçe'de haziran planı ortaya çıktı: Transferde hedef İspanya'daki Arjantinli Guido Rodriguez

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlarına başladı. Ara transferi hareketli geçiren sarı lacivertli ekip yeni sezon içinde transfer edilecek isimleri belirlemeye başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 23:05 Güncelleme 22 Şubat 2024, 09:04
Fenerbahçe’de haziran planı ortaya çıktı: Transferde hedef İspanya’daki Arjantinli Guido Rodriguez 1

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlarına başladı.

Fenerbahçe’de haziran planı ortaya çıktı: Transferde hedef İspanya’daki Arjantinli Guido Rodriguez 2

Ara transferi hareketli geçiren sarı lacivertli ekip yeni sezon içinde transfer edilecek isimleri belirlemeye başladı.

Fenerbahçe’de haziran planı ortaya çıktı: Transferde hedef İspanya’daki Arjantinli Guido Rodriguez 3

BETIS'E VEDA EDECEK

Real Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu'nun geleceğiyle ilgili, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yaptı.

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