Fenerbahçe'de gündem transfer! Haziran planı ortaya çıktı

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlarına başladı. Ara transferi hareketli geçiren sarı lacivertli ekip yeni sezon içinde transfer edilecek isimleri belirlemeye başladı.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile nefes nefese şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe önümüzdeki sezonun planlarına başladı.
Ara transferi hareketli geçiren sarı lacivertli ekip yeni sezon içinde transfer edilecek isimleri belirlemeye başladı.
BETIS'E VEDA EDECEK
Real Betis'in başkanlığını yapan Angel Haro, Tangocu'nun geleceğiyle ilgili, "Guido ile görüştük. Kendisine sunduğumuz yeni sözleşme teklifinin süresi doldu" açıklamasını yaptı.