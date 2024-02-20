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Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrılıyor mu? Yeni takımını duyurdular

Son dakika spor haberleri | Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan deneyimli hoca, taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Yunan ekibinden ayrılacağı konuşulan Fatih Terim'in yeni takımı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 16:29 Güncelleme 20 Şubat 2024, 16:29
Fatih Terim Panathinaikos’tan ayrılıyor mu? Yeni takımını duyurdular 1

Türkiye futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunan Süper Lig'inde yer alan Panathinaikos'un başına geçmişti.

Fatih Terim Panathinaikos’tan ayrılıyor mu? Yeni takımını duyurdular 2

Geldiği ilk haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle övgü toplayan Terim, son günlerde yaşadığı puan kayıplarından dolayı eleştirilen hedefinde.

Fatih Terim Panathinaikos’tan ayrılıyor mu? Yeni takımını duyurdular 3

Son olarak sahasında Lamia'yı ağırlayan Panathinaikos, 10 kişi kalan rakibini yenemedi ve 2-2 berabere kaldı.

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