Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11'le çıkacak

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Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a karşı galibiyet elde eden Yılmaz, "Camia olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı grafiğimiz oldu. Ancak önümüzde büyük bir fırsat var. Galatasaray maçını kazanmak zorundayız. Camia olarak böyle bir galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu.