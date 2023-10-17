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Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11'le çıkacak

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı deplasmanda farklı bir kadroyla çıkmayı düşünüyor. İstanbulspor galibiyetiyle moral bulan Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, derbide de kazanacak planı belirledi. İşte detaylar ve sahaya sürülecek isimler...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 11:49 Güncelleme 17 Ekim 2023, 11:49
Burak Yılmaz’dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11’le çıkacak 1

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, hafta sonu oynanacak derbi maçın taktiğini kafasında şekillendirirken, oyuncularına mental dokunuşlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Burak Yılmaz’dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11’le çıkacak 2

Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a karşı galibiyet elde eden Yılmaz, "Camia olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı grafiğimiz oldu. Ancak önümüzde büyük bir fırsat var. Galatasaray maçını kazanmak zorundayız. Camia olarak böyle bir galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Burak Yılmaz’dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11’le çıkacak 3

Burak Yılmaz'ın savunma ve hücum oyuncularıyla da özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve onlardan bu maç özelinde istekleri olduğu belirtildi.

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