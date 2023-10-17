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Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın milli yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ve Letonya ile oynanan maçlarda şov yaptı. Milli yıldızların bu performansının ardından iki ismi transfer etmediği iddia edilen Beşiktaş'ın eski yönetici Erdal Torunoğulları'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 15:12 Güncelleme 17 Ekim 2023, 15:12
Beşiktaş’tan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz açıklaması 1

Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu iddialarına cevap verdi.

Beşiktaş’tan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz açıklaması 2

Torunoğulları, yaptığı açıklamada o dönem Barış Alper Yılmaz'ın transferi için görüşmeler yapıldığını ancak milli futbolcunun Galatasaray'ın tercih ettiğini söyledi.

Beşiktaş’tan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz açıklaması 3

"TÜM GAYRETLERİMİZE RAĞMEN G.SARAY'I SEÇTİ"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

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