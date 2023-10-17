Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz açıklaması

Torunoğulları, yaptığı açıklamada o dönem Barış Alper Yılmaz 'ın transferi için görüşmeler yapıldığını ancak milli futbolcunun Galatasaray 'ın tercih ettiğini söyledi.

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"TÜM GAYRETLERİMİZE RAĞMEN G.SARAY'I SEÇTİ"



Beşiktaş'ın eski yöneticisi, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.



