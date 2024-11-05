Zeynep Sever Demirel'den karnı burnunda yeni poz! “Dombili baykuş”

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti mutlu giden ilişkilerini 2010 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini sevenleriyle paylaşmıştı.
Bir galaya katılan Volkan Demirel, "Babalık her zaman heyecan verici. Allah kısmet ederse şubat - mart gibi elimize alacağız bebeğimizi." demişti.
"ÖNEMLİ OLAN SAĞLIKLA GELMESİ"
Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Demirel ise şu ifadelere yer vermişti:
"Evde aynen şu şekil dolaşıyorum şu an. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindim ve kız olsun istiyordum ama yanlış anlaşılmasın tabii ki erkek olsaydı da üzülmezdim. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Üç kızla ev baya şenlikli olacak orası kesin."