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Zeynep Sever Demirel'den karnı burnunda yeni poz! “Dombili baykuş”

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne baba olacaklarını heyecanlı bir şekilde sevenlerine duyurmuştu. Yeniden hamilelik süreci yaşayan Zeynep Sever, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 12:56 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 13:00
Zeynep Sever Demirel’den karnı burnunda yeni poz! Dombili baykuş

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti mutlu giden ilişkilerini 2010 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Zeynep Sever Demirel’den karnı burnunda yeni poz! Dombili baykuş

Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini sevenleriyle paylaşmıştı.

Bir galaya katılan Volkan Demirel, "Babalık her zaman heyecan verici. Allah kısmet ederse şubat - mart gibi elimize alacağız bebeğimizi." demişti.

Zeynep Sever Demirel’den karnı burnunda yeni poz! Dombili baykuş

"ÖNEMLİ OLAN SAĞLIKLA GELMESİ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Demirel ise şu ifadelere yer vermişti:

"Evde aynen şu şekil dolaşıyorum şu an. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindim ve kız olsun istiyordum ama yanlış anlaşılmasın tabii ki erkek olsaydı da üzülmezdim. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Üç kızla ev baya şenlikli olacak orası kesin."

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