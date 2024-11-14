Zeynep Sever Demirel'den karnı burnunda yeni poz! “Dombili”

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE BABA OLACAKLAR

Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift şimdilerde ise üçüncü kez anne-baba olma heyecanını yaşıyor.

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini sevenleriyle paylaşmıştı.