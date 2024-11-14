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Zeynep Sever Demirel'den karnı burnunda yeni poz! “Dombili”

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamile olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden biri olan Sever'den karnı burnunda yeni poz geldi. Ünlü güzele takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:43
Zeynep Sever Demirel’den karnı burnunda yeni poz! Dombili

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti mutlu giden ilişkilerini 2010 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Zeynep Sever Demirel’den karnı burnunda yeni poz! Dombili

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE BABA OLACAKLAR

Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift şimdilerde ise üçüncü kez anne-baba olma heyecanını yaşıyor.

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini sevenleriyle paylaşmıştı.

Zeynep Sever Demirel’den karnı burnunda yeni poz! Dombili

"BABALIK HER ZAMAN HEYECAN VERİCİ"

Bir galaya katılan Volkan Demirel, "Babalık her zaman heyecan verici. Allah kısmet ederse şubat - mart gibi elimize alacağız bebeğimizi." demişti.

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