Zeynep Sever Demirel'den karnı burnunda yeni poz! “Dombili”

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti mutlu giden ilişkilerini 2010 yılında evlilikle taçlandırmıştı.
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE BABA OLACAKLAR
Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift şimdilerde ise üçüncü kez anne-baba olma heyecanını yaşıyor.
Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti bebeklerinin cinsiyetini sevenleriyle paylaşmıştı.
"BABALIK HER ZAMAN HEYECAN VERİCİ"
Bir galaya katılan Volkan Demirel, "Babalık her zaman heyecan verici. Allah kısmet ederse şubat - mart gibi elimize alacağız bebeğimizi." demişti.